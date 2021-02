Polsko žije v minulém století, spor o potraty je odrazem rozdělené země, myslí si publicistka Šustrová

Šustrová je přesvědčená, že Polsko je rozdělené. „Když teď odhlédneme od interrupcí, vidíme nejenom tady, ale po celém světě, jak jsou společnosti zavřené, podrážděné, naštvané, jak prostě každá příležitost je dobrá k protestu. Ale nemyslím si, že by tomu bylo za jiných okolností jinak. Je to strašně necitlivé,“ řekla.

Dle ní jde o velký teoretický problém v tom, zda má vláda společnost vychovávat a zda to vůbec jde. Nemyslí si však, že by současná situace byla ukázkou vlivu předsedy vládní strany Právo a spravedlnost (PiS)Jaroslawa Kaczynského. Těžko si umí představit, jak by Kaczynski zmanipuloval politiky, kteří si celý život jdou svojí politickou cestou.

„Já myslím, že zrovna potraty jsou odrazem toho rozdělení. Akorát že vnutit zájmy tradiční, hodně konzervativní společnosti, té liberálnější části, která vlastně dávno překročila stará pravidla, to je problém,“ domnívá se publicistka.

Ulice nic nezmění

Zda mají protesty šanci změnit se v revoluci, si Šustrová nemyslí. Podle ní by to musela být změna politická, nejde o věc, jíž lze docílit na ulici. Myslí si ale, že protesty upozornily lidi u moci, že to takto nejde. Že se těžko dá vnutit lidem něco, s čím bytostně nesouhlasí. Nejde o jednu ženu, která má poškozený plod a chtěla by těhotenství přerušit, jde o přístup ke světu, k modernímu životu, míní Šustrová.

Volby podle ní řešením také nejsou. „Ony hrozně dávno žádné volby v Polsku politickou situaci neuklidnily, ale spíš ji dál a dál vyhrocovaly, ať zvítězila kterákoliv strana. Když zvítězili liberálové, tak samozřejmě zlikvidovali půlku televizních reportérů, stejně jako to udělali konzervativci. To je tam dost odporný zvyk,“ uvedla.

Helsinská nadace pro lidská práva už v říjnu vyzvala soudce a lékaře a apelovala na ně, aby rozhodnutí Ústavního soudu nezohledňovali. To ale pravděpodobně nic nezmění. „Lidé, kteří vůbec uvažují o soudní moci, vědí dávno, že to je prostě něco strašného. Ale v Polsku bude pokračovat potratová turistika. Zajeďte si do našeho příhraničí. Všichni to dobře znají a je to pokrytectví, jestliže politická vrstva dělá, že to není, nebo že to nevidí,“ shrnula na závěr Šustrová.