Čekali slunné dny, přišel brexit. Jeho dopady po měsíci pociťuje Británie i Evropa

Ve zmiňovaném průzkumu YouGov více Britů připustilo, že očekává, že do deseti let Skotsko opustí Spojené království než těch, kteří věří v opak. Skotsko patří k nejdiskutovanějším brexitovým tématům, protože tamní obyvatelé se v referendu v roce 2016 výrazně postavili na stranu setrvání v EU. Pro členství v Unii jich hlasovalo 62 procent, přičemž hlasy pro odchod nepřevážily ani v jednom obvodu. O osudu Skotska mohou výrazně napovědět už květnové volby do Holyroodu, skotského parlamentu. První ministryně Nicola Sturgeonová už avizovala, že pokud její Skotská národní strana získá většinu, uspořádá referendum bez ohledu na názor Londýna.

Trpící kultura Brexit podle všeho brzy pocítí i hudební fanoušci na kontinentu. Nyní jsou sice evropská pódia zavřená kvůli pandemickým restrikcím, jakmile se ale režim opět uvolní a muzikanti odstartují první „postcovidová“ turné, těch britských by v klubech a na festivalech mohlo být podstatně méně. A to nejen kvůli tomu, že uplynulý rok byl pro umělce a kulturní sféru likvidační. Pokud se totiž do otevření kulturních sálů nic nezmění, kapely či zpěváci a jejich početné technické týmy budou potřebovat pracovní víza. Jejich zařizování v různých zemích bude nezvladatelné zejména pro méně známé či začínající kapely, stížnosti se valí ale i od světoznámých hudebníků. Kabinet Borise Johnsona kritizují třeba Elton John, Sting, Brian May či Roger Waters. Londýn a Brusel se zároveň viní z nepříznivých podmínek pro umělce. Podle britského ministerstva kultury ostrovní vyjednavači usilovali o to, aby britští hudebníci mohli jezdit po Evropě bez víz, zástupci EU to ale odmítali. A Brusel se pro změnu brání tím, že to byl Londýn, kdo odmítl nabídku, aby umělci, ale také sportovci či novináři měli bezvízová pracovní povolení na 90 dnů za jedno pololetí. „Studium v zahraničí není v zájmu daňových poplatníků“ Bolestivě v budoucnu brexit zasáhne také studenty. Ti britští přijdou o možnost vycestovat do Evropy v rámci programu Erasmus, ti evropští budou muset zamířit jinam než do Spojeného království. Není ale ještě o všem rozhodnuto. Skotská vláda podle svého vyjádření zkoumá, jestli by tamní univerzity nemohly v Erasmu zůstat a stejný zájem má také Wales. Obě části Spojeného království ale naráží na odpor čísla deset. Johnsonův kabinet takovou možnost vylučuje. Sám Johnson přitom v minulosti ujišťoval britské poslance, že Erasmus zůstane zachován i po brexitu. Později ale otočil a označil program za příliš nákladný. Místo Erasmu britský premiér navrhnul Turingův program, který by podle něj finančně vyšel lépe. Z Walesu i Skotska se ale ozvala kritika, že Turingův program by pouze v menším měřítku kopíroval Erasmus.

„Británie se rozhodla, že se dále nezapojí do Erasmu, protože to není v zájmu britských daňových poplatníků,“ prohlásilo ministerstvo školství, podle nějž by náklady na program činily dvě miliardy liber. Skotští a velšští představitelé naopak mají podporu v Evropském parlamentu, který urguje Evropskou komisi, aby prozkoumala možnosti, za nichž by evropští studenti mohli studovat třeba v Edinburghu a naopak. Ze Skotska vyrazí na kontinent za studiem skrze Erasmus na dva tisíce studentů ročně. Čeští studenti zatím o cesty do Británie nepřijdou Na Erasmus bez Británie se připravují i tuzemské univerzity. Například brněnská Masarykova univerzita se v polovině ledna zavázala, že bude hledat způsob, jak výjezdy na ostrovy nadále umožnit. „Patří do pětice nejoblíbenějších zemí v rámci programu Erasmus+, přes který do zahraničí vyjíždí drtivá většina. Velký zájem vnímáme a ve spolupráci s britskými univerzitami budeme nadále spolupracovat, jako s dalšími univerzitami z celého světa, které nejsou v programu Erasmus+ Evropa,“ avizoval mluvčí univerzity Pavel Žára, podle nějž do Británie každoročně zamíří až devadesát studentů.