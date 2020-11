Do světa na zkušenou? Díky Erasmu to jde už třicet let

Cesta k všeobecně dostupným zahraničním pobytům ovšem nebyla jednoduchá, od prvotní iniciativy k premiérovým stipendiím to trvalo skoro tři desítky let. A velkou zásluhu na tom, že dnes vysokoškoláci mohou snadno vyjet studovat na několik semestrů do jiné evropské země, má Sofia Corradiová, přezdívaná Mamma Erasmus. Když se totiž v roce 1958 vrátila z roční stáže na americké Columbijské univerzitě, kam vyjela na Fulbrightovo stipendium, měla problém s uznáním předmětů.

„Můj otec byl profesor, finančně zajištěný, takže pro něj nebyl problém přispívat mi déle. Mě to ale rozčílilo, jiní přece nemusejí mít takové štěstí, a tak jsem se rozhodla změnit svět,“ vzpomínala Corradiová na moment, který určil její další směřování. Po škole začala pracovat pro italskou konferenci rektorů, kde měla příležitost prosazovat svou myšlenku na zahraniční studijní pobyty dostupné všem.

„Proč by taková zkušenost měla být výsadou jen pro pár vyvolených?“ říkala si Corradiová, která první důležité vítězství slavila v roce 1969, když se na zárodku budoucí spolupráce domluvily italské a francouzské vysoké školy. K celoevropskému programu ale bylo stále daleko. „Změna nastala koncem 70. let, když začali být poslanci Evropského parlamentu voleni přímo občany, a tak jim i více naslouchali,“ vzpomínala italská průkopnice.