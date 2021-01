Rebelo de Sousa zřejmě zůstane portugalským prezidentem, podle odhadů zvítězil již v prvním kole

Po pádu diktatury v roce 1974 a nastolení demokracie se účastnil založení strany PSD a zvolili jej do parlamentu, přičemž stále pokračoval v akademické kariéře. V letech 1996–1999 byl předsedou PSD.

Na začátku 80. let vstoupil do vlády a v letech 1982–1983 byl státním tajemníkem pro záležitosti parlamentu. O deset let později svedl první velký volební zápas o křeslo lisabonského starosty, který ale skončil nezdarem.