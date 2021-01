Polští hospodští se bouří proti pandemické uzávěře

Majitel varšavského pivního baru se nákazy nebojí. Říká, že státní pomoc mu nestačí, a tak neměl skoro po čtvrt roce jinou možnost. „Nemyslím si, že by měla vláda rozhodovat o takových věcech. To jsou moje soukromé záležitosti,“ rozhořčuje se.

Do čela vzpoury se postavili podnikatelé z horských oblastí. Tvrdí, že nejspíš přijdou o celou sezonu a do té další by už nepřežili. „Podnikatel přichází o byznys a zaměstnanci nemají šanci platit účty,“ stýská si Sebastian Pitoń, iniciátor akce Otvíráme.

Koordinátoři akce se odvolávají na ústavu. V Polsku neplatí mimořádný stav, a tak se podle nich nemohou porušovat základní práva – třeba to na svobodné podnikání. „Zákon o boji proti epidemii nepředpokládá zákaz podnikání, ale jen jeho omezení,“ vysvětluje tuto pozici ústavní právník Ryszard Piotrowski.