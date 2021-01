Za smrt 39 Vietnamců uložil britský soud tresty od 13 do 27 let

Druhý nejvyšší trest uložil soud jednačtyřicetiletému britskému přepravci Ronanu Hughesovi, který byl podle obžaloby Nicovým komplicem. Za mřížemi má strávit 20 let. Dlouhé tresty vězení dostali také čtyřiadvacetiletý Eamonn Harrison, který část cesty řídil kamion s připojeným chladírenským kontejnerem, a šestadvacetiletý řidič Maurice Robinson, který kamion převezl do Británie. Harrisona poslal soud do vězení na 18 let, Robinsona na 13 let a čtyři měsíce.

Soudce přitom stanovil, že si budou muset všichni čtyři odsouzení odpykat ve vězení nejméně dvě třetiny trestu místo obvyklé poloviny.