Italskou vládu čeká hlasování o důvěře. Conte burcoval senátory

„Tato země si zaslouží odhodlanou vládu, která se bude plně zasazovat o dobro občanů,“ řekl v úterý Conte senátorům a varoval, že vládní krize by byla důkazem toho, že politika ztratila kontakt s realitou.

Vyloučil také další spolupráci s Renzim a jeho stranou. „Ujišťuji vás, že je velmi obtížné vládnout v těchto podmínkách, s lidmi, kteří vám neustále házejí klacky pod nohy a snaží se podkopat křehkou rovnováhu v koalici,“ dodal.

K získání důvěry vládě stačí většina senátorů

Hlasování v Senátu se uskuteční po skončení debaty, pravděpodobně kolem 19:00 SEČ, odhadla agentura Reuters. K získání důvěry stačí vládě i prostá většina přítomných senátorů, a úspěch by jí tedy zaručilo i to, pokud by se osmnáct zástupců strany Živá Itálie hlasování neúčastnilo.

Renzi dříve naznačil, že to není vyloučeno. V tom případě by ale vláda nejspíš čelila velkým problémům v budoucnu, protože by většinu v horní komoře neměla jistou, což by znamenalo velkou překážku například při schvalování některých zákonů či státního rozpočtu.