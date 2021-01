Německá CDU si na sjezdu zvolí nového předsedu. Měl by jí ukázat cestu v éře „po Merkelové“

„Vyrovnání se s odkazem Angely Merkelové bude pro příštího předsedu strašlivě těžké, ať už se jím stane kdokoliv,“ konstatuje Jakub Eberle z Ústavu mezinárodních vztahů. Merkelová, která stranu vedla osmnáct let a více než patnáct let stojí v čele spolkové vlády, posunula CDU více do politického středu.

„Kancléřka je dlouhodobě výrazně populárnější než její strana, pro řadu voličů byl hlas pro CDU zejména hlasem pro Merkelovou osobně. Tito voliči tedy mohou od CDU snadno odejít třeba k liberálům či zeleným. Od nového předsedy se očekává, že dokáže navázat na volební úspěchy Merkelové, ale zároveň dát straně nový impulz a oživit její program i image u voličů,“ dodává odborník na Německo.

Že převzít stranu po Merkelové bude velká výzva, ukázal už osud její první nástupkyně Annegret Krampové-Karrenbauerové, které se kvůli politickému stylu podobnému kancléřce přezdívá „mini Merkelová“. I samotná kancléřka si ji jako svou nástupkyni přála.

AKK, jak se také političce v Německu zkráceně říká, stojí v čele strany od prosince 2018, loni v únoru ale oznámila, že ve funkci skončí. Reagovala tak na množící se důkazy toho, že ve straně nemá dostatečnou autoritu.