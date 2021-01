Provoz v Calais je hladký. Podniky se kvůli brexitu předzásobily

Ostrá zkouška nového režimu tak přijde hlavně až v následujících týdnech. Řidiči jsou však podle Šmída na nové celní procedury připraveni, takže by vše mělo jít hladce. Nejjednodušší by situace měla být při cestě tunelem mezi Francií a Anglií. Tam totiž řidiči vyplní všechny dokumenty on-line. Kdo to stihne úplně, nebude se po výjezdu z vlaku vůbec muset zastavit.

Potíže se nečekají ani v oblasti turismu. Velká Británie totiž nikdy nebyla členem Schengenského prostoru. Kontroly tak nedoznají žádných změn. Připomněl, že pandemie měla na turistické cesty daleko horší vliv.

Nejistota ohledně nového režimu panuje mezi francouzskými rybáři. „Stále se zdráhají lovit v britských vodách,“ informuje Šmíd. Dohoda počítá s tím, že rybáři z EU smějí v mořích Spojeného království chytit o čtvrtinu méně, než dosud. To však platí jen na pět let a pak se bude vyjednávat znovu. I to posiluje francouzské obavy.