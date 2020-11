Německý prezident Steinmeier by měl příští rok navštívit Česko. Zeman mu chce poděkovat za solidaritu

Uvítal vzájemnou spolupráci Česka a Německa, která se podle něj daří lépe než na jaře. Zemanovi i českým občanům popřál pro další měsíce sílu, trpělivost, disciplínu a optimismus. „Sám pevně věřím tomu, že díky pokrokům v oblasti mezinárodní spolupráce a blížícímu se schválení prvních vakcín bude možné, abych naši solidaritu s Českou republikou vyjádřil v příštím roce tím, že Vás osobně navštívím,“ dodal.

Zeman nabídl Steinmeierovi pomoc lékařů

Zeman mu odpověděl, že pevně věří, že se schůzku podaří na Pražském hradě příští rok zorganizovat. „Velmi rád bych totiž této příležitosti využil k osobnímu poděkování jak Vám, tak i celé Spolkové republice Německo za opakovaně projevovanou solidaritu a pomoc v těchto těžkých časech,“ poznamenal český prezident.

Zeman Steinmeierovi poděkoval za solidaritu již v odpovědi na jeho dopis. „Rčení praví, že v krizi poznáš přítele, a v této souvislosti mi dovolte Vám osobně poděkovat za pomoc ze strany Spolkové republiky Německo, a to jak formou lékařského personálu, tak i nabídkou volných nemocničních lůžek, pokud by to situace vyžadovala,“ uvedl. Vyzdvihl zejména spolupráci s Bavorskem a Saskem.