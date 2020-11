Propojení právního státu s čerpáním unijních peněz je neodvolatelné, říká slovenský ministr

Je potřeba vidět, že už to není jen otázka Evropské komise, ale je to otázka dohody členských států. Osobně pracuji v diplomacii 28 let, ale budu teď nediplomatický. Myslím si, že je už nereálné počítat s tím, že princip právního státu při posuzování čerpání finančních zdrojů Evropské unie může být jen tak eliminovaný. To prostě ze stolu už nepůjde.

Pokud by se kompromis, po kterém voláte, nenašel, je podle vás adekvátní princip: unijní peníze ano, ale pouze při dodržování právního státu? Má na něm Evropská komise trvat, i když by to mohlo prodloužit to schvalování rozpočtu?

Ale je fakt, že v tuto chvíli Polsko a Maďarsko vidí otázku právního státu ve vazbě na rozpočet a plán obnovy jinak. Volám po tom, stále je prostor, musí se najít kompromis, nemůže v této dramatické situaci ztroskotat snaha EU překonat ekonomickou krizi, nemůže ztroskotat právě na otázce právního státu. To by bylo velmi špatné.

Ne, v žádném případě. Ale v žádném případě by nebylo dobré v situaci, jako je tato, neříkat, že máme odlišné postoje. Protože i tato situace ukazuje, že V4 má velmi často shodné pozice, ale ne vždy. A já nemyslím, že na tomto by se měl Visegrád nějak dramaticky rozpadnout.

České tajné služby varují před aktivitami Ruska a Číny, mimo jiné před jejich přístupem k velkým zakázkám, což se může týkat dostavby elektrárny v Dukovanech či mobilních sítí 5G. Je Slovensko ochotné spolupracovat s těmito státy na velkých projektech?

To klíčové je, aby v otázkách kritické infrastruktury, která se týká národní bezpečnosti, jsme měli zachovanou co největší suverenitu. To znamená, že na Slovensku v tuto chvíli například novelizujeme zákon o kybernetické bezpečnosti, nastavujeme otázky aukcí, pokud jde o 5G, ale to jsou jen mnohé další otázky moderních technologií a jde o to, abychom to měli nastavené tak, aby to bylo naše vlastní rozhodnutí.

To znamená: Pokud stojíme před rozhodnutím, zda pustíme firmu odkudkoliv ze světa do systému naší kritické infrastruktury, musíme mít jednoznačně vyhodnocená rizika, která to přináší. Slovenský přístup není apriori ideologické, nebo pokud chcete, geografické vyčleňování některých zemí, ale zachování maximální suverenity, individuálního posuzování jednotlivých rozhodnutí, zda jsme schopni to dělat tak, abychom neohrozili vlastní bezpečnost. Na toto připravujeme na Slovensku legislativu.

Americkým prezidentem byl zvolen demokrat Joe Biden. Jaký je to vzkaz Evropě, potažmo té střední? Ptám se vás i jako bývalého ambasadora ve Spojených státech.

Nebudu se v této chvíli pouštět do nějakých spekulací o tom, jaká bude politika prezidenta Bidena. Tu se dozvíme, až bude inaugurovaný. Ale samozřejmě, že máme očekávání od budoucí americké administrativy. Jedno z nich, které jsem prosazoval, když jsem byl velvyslanec ve Spojených státech, je zásadní zlepšení vztahů mezi Evropskou unií a Spojenými státy.

Chci říct, že na ty staré ideální transatlantické vztahy z 90. let můžeme zapomenout, pokud se nezlepší vztahy mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Je i úkolem nás Evropanů přesvědčit Spojené státy o tom, že máme přidanou hodnotu, že nejsme jen ekonomičtí konkurenti, ale že politicky je absolutně strategický zájem USA i EU, abychom obstáli v tomto světě, protože konkurenti okolo nás rostou jako houby po dešti.