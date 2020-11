Bidenová by se profesi učitelky chtěla věnovat i jako první dáma

Jill Bidenová, manželka Joea Bidena, který podle projekcí vyhrál americké prezidentské volby, je veřejnosti známa z let 2009 až 2017, kdy byla druhou dámou Spojených států. Její manžel v té době zastával funkci viceprezidenta v administrativě Baracka Obamy. Profesí je pedagožka, učila angličtinu na několika středních školách. Svým žákům by se chtěla věnovat i poté, co byl Biden podle projekcí zvolen prezidentem.