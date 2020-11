Biden věří ve výhru, vyzval k trpělivosti při sčítání. Vede ve čtyřech z posledních šesti států

Sčítání zatím nebylo dokončeno v šesti státech. Biden v pátek předstihl Trumpa v klíčových státech Georgia a Pensylvánie a podle průběžných údajů v obou státech svůj náskok navyšuje. V Pensylvánii má už náskok přibližně třicet tisíc hlasů, v Georgii zhruba sedm tisíc.

Biden vede i v Nevadě a v Arizoně, naopak v Severní Karolíně má navrch Trump. Výsledek hlasování není znám ani na Aljašce, kde se očekává vítězství Trumpa.

Podle CNN a sondážní agentury Edison Research vede Biden poměrem 253 volitelů ku 214 ve prospěch Trumpa. Odhady agentury AP a televize Fox News, které už počítají s Bidenovým vítězstvím v Arizoně, uvádějí poměr 263:214.

Pokud by Biden vyhrál v Arizoně, stačilo by mu k vítězství pouze udržet náskok v kterémkoli státě ze zbylé trojice. Vítězství v Pensylvánii by jej poslalo do Bílého domu nehledě na ostatní výsledky.