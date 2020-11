Trump naznačil, že se obrátí na Nejvyšší soud. Má výhrady vůči korespondenčnímu hlasování

Bylo ráno 12. prosince 2000 a Spojené státy se konečně dozvěděly, kdo jim bude vládnout. Bez famfár, pět týdnů po volbách a z nečekaného místa: majestátní budovy federálního Nejvyššího soudu. Ten zastavil přepočítávání ve sporné Floridě a rozdílem pouhých 537 hlasů se 43. prezidentem stal texaský guvernér George W. Bush mladší.

„Upřímně, jsme teď celému světu k smíchu. Vypadáme jako země třetího světa, co si neumí zvolit lídra,“ komentoval to tehdy jeden z amerických voličů. Jiný pak dodal, že každý hlas by měl být započítaný a to se nestalo. „Považuji to za nespravedlivé.“