Trump i Biden zabojují na mítincích o Floridu. Šance zde mají vyrovnané

Obyvatelé Floridy jsou v hodnoceních obou mužů rozdělení: 48 procent respondentů průzkumu Ipsos/Reuters třetího nejlidnatějšího státu USA uvedlo, že by lépe řešil pandemii Biden, naproti tomu 42 procent důvěřuje spíš Trumpovi.

Kampaň vrcholí. Biden i Trump se pouštějí do zásadních témat i do sebe

Výsledky výše zmíněného průzkumu naznačují, že volby na Floridě by mohly být extrémně vyrovnané. V ekonomických záležitostech totiž naopak respondenti více věří Trumpovi, 52 procent. Pro Bidena se vyslovilo 41 procent dotázaných. To samé platí pro volbu jako takovou: 49 procent respondentů chce volit Bidena, 47 procent Trumpa.

Trump se snaží na poslední chvíli strhnout přízeň většiny voličů na svoji stranu

Prezident Spojených států se po zotavení z covidu-19 snaží být co možná nejaktivnější a navštěvuje jeden stát za druhým. Průzkumy totiž naznačují, že by měl vyhrát Biden. Trump se proto snaží v posledních dnech kampaně získat co nejvíce z „voličského koláče“.

Zázemí mu tak vytváří převážně prezidentský letecký speciál Air Force One. Jen od pondělí do středy hlava státu navštívila pět států: Pensylvánii, Michigan, Wisconsin, Nebrasku a Arizonu. Ve čtvrtek vedle Floridy přidá ještě Severní Karolínu.