V Biškeku skončil výjimečný stav, parlament potvrdil prezidentské pravomoci pro nového premiéra

V prezidentských volbách by Žaparov neměl kandidovat

Žaparov v krátkém projevu k poslancům navrhl snížit práh pro vstup politických stran do parlamentu z nynějších sedmi procent ve volbách, které by se měly konat do konce letošního roku. V lednu by podle předsedkyně ústřední volební komise měly následovat prezidentské volby. Jako úřadující prezident by se jich Žaparov nemohl zúčastnit.

„Je to bezprecedentní v dějinách Kyrgyzstánu. Ještě nikdy nebylo tolik moci soustředěno v rukou jediného člověka,“ prohlásil poslanec Omurbek Tekebajev na adresu Žaparova, který se stal premiérem s pravomocemi hlavy státu krátce poté, co jej jeho přívrženci osvobodili z vězení. Poslanec vyzval Žaparova, aby ujistil lidi, že ani on, ani jeho nejbližší spolupracovníci nebudou na prezidenta v nových volbách kandidovat.

Žaparov byl ve vězení za únos, obvinění popírá

Žaparov byl ve vězení od roku 2017 na základě obvinění z únosu gubernátora, kterého v roce 2013 nakrátko zadrželi demonstranti. Žaparov byl obviněn ze spoluorganizace plánu únosu, což on sám popírá, a v roce 2017 odsouzen k jedenácti a půl letům vězení.

Nový premiér a jeho ministr zahraničí ujišťují, že nová vláda zachová spojenectví s Ruskem, které má v zemi vojenskou základnu, a Čínou, která je největším obchodním partnerem a investorem v zemi.