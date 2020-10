Polští zemědělci vyšli do ulic. Bojují za vývoz halal masa a hrozí, že vládu smetou

Ještě před demonstrací taxikáři ze solidarity se zemědělci zablokovali ulici, na které se nachází sídlo vlády konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS), uvedl server Onet.pl.

„Ani Lenin, ani Stalin nevymysleli, co v PiS změnili,“ skandovali zemědělci. „Není možné, aby zvířata byla důležitější než lidé. Jestli (šéf PiS Jaroslaw) Kaczyński neustoupí, tak lid vládu smete. Nejvyšší moc patří lidu,“ prohlásil předseda rolnických odborů Slawomir Izdebski.

Další z řečníků podle televize TVN 24 vytýkal vládnímu táboru, že nectí svatého Jana Pavla II., který jasně hlásal, že zvířata mají sloužit lidem, a ne naopak. „Stavějí dnes zvířata nad lidi, nad nás, nad rolníky. Ale nikdy se nevzdáme,“ prohlásil.

„V koronavirové době, kdy se ekonomika hroutí, chtějí podříznout celé odvětví. Tento zákon nepřežijeme,“ stěžovala si podnikatelka z jatek, která podle ní celou svou produkci vyvážejí do ciziny jako naprosto vyhovující muslimským náboženským předpisům.

Během demonstrace se policie snažila rozdělovat protestující rolníky na menší a od sebe vzdálené skupiny, jak nařizují pravidla proti šíření nákazy koronavirem, ale podle reportérů šlo o marnou snahu.

Přistoupíme k silničním blokádám, hrozí zemědělci

V zákonu o ochraně zvířat vadí kritikům zákaz kožešinových farem, ale také omezení rituální porážky zvířat pouze pro potřeby náboženských menšin v Polsku. Podle odpůrců se jedná o normu, která je zaměřena proti zemědělcům a ohrožuje tisíce pracovních míst.

Izdebski varoval, že pokud novelu zákona o ochraně zvířat neodmítnou polští senátoři, zemědělci přistoupí k silničním blokádám, a to především silničních tahů do hlavního města. Někteří rolníci doufají v případné veto prezidenta Andrzeje Dudy nebo v dílčí změny, které by odložily platnost nejspornějších částí zákona.