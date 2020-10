Rumunsko zavedlo povinnou karanténu pro Čechy. Přísnější opatření zvažuje i Itálie

Za učitých podmínek bude možné čtrnáctidenní karanténu v Rumunsku zkrátit. Ti, kteří budou mít po osmém dni negativní test na koronavirus, budou moci izolaci desátý den předčasně opustit.

Svůj seznam rizikových oblastí opět po týdnu aktualizuje Německo. Je na něm i Česká republika a vzhledem k tomu, že se v ní epidemická situace nelepší, je nepravděpodobné, že by ji německé úřady z něho vyřadily.

Nyní je pro vstup do Německa z rizikové oblasti požadován negativní test, který není starší než 48 hodin. Pokud ho člověk nemá, musí nastoupit do karantény a rozbor podstoupit nejdéle do 72 hodin. Výjimky z těchto povinností mají řidiči kamionů, pendleři či lidé, kteří Německem jen projíždějí. Minulý týden ovšem Sasko umožnilo Čechům vstup bez karantény, pokud jejich pobyt nepřesáhne 24 hodin.