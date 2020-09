Ázerbájdžán podle Arménie použil bezpilotní letouny k bombardování

Turecko je připraveno pomoci Ázerbájždánu. Macron varoval před neuváženými výroky

Ve středu turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu prohlásil, že Ankara udělá vše, co je nutné, pokud Ázerbájdžán požádá o vojenskou podporu. Přímý turecký vojenský zásah do konfliktu by znamenal zásadní zlom, upozornila agentura AFP. Dodala, že otevřená válka mezi Arménií a Ázerbájdžánem by také hrozila destabilizaci jižního Kavkazu a zatažení regionálních mocností, zejména Turecka a Ruska, do konfliktu.

„Zaznamenal jsem politická prohlášení Turecka, která jsou podle mne neuvážená a nebezpečná,“ nechal se slyšet francouzský prezident Emmanuel Macron na tiskové konferenci v Lotyšsku. Dodal, že ale nemá žádné důkazy o přímém zapojení Ankary do konfliktu. Ve středu večer bude o dění v Náhorním Karabachu hovořit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a ve čtvrtek s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Moskva, která se pokládá za regionálního arbitra, vyzvala k ukončení nepřátelských akcí, stejně jako Západ. Rada bezpečnosti OSN v jednomyslně přijatém prohlášení vyzvala k „okamžitém ukončení bojů“.