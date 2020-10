Před třiceti lety začal spor o „černou zahradu,“ první z postsovětských zamrzlých konfliktů

Arménsko-ázerbájdžánský spor o Náhorní Karabach, převážně Armény obývanou enklávu na území Ázerbájdžánu, není jakýmsi starodávným konfliktem s příčinami kdesi dávno v minulosti. Jeho kořeny spadají do počátku dvacátého století, do doby, kdy se hroutilo osmanské i ruské impérium a začal sílit nacionalismus.

Karabach, což je slovo částečně turkické a částečně perské, se nejčastěji překládá jako „černá zahrada“ a patrně odkazuje k tamní úrodné půdě. Karabach je geograficky širší pojem než Náhorní Karabach, který představuje jen jeho horskou část. Do čtrnáctého století se oblast nazývala Arcach, což je staré arménské pojmenování. V únoru 2017 si separatistický region v referendu odhlasoval návrat k tomuto názvu.

Když pak v roce 1918 Arménie i Ázerbájdžán vyhlásily nezávislost, přely se o společnou hranici. Jedním z ohnisek sporu byl i Karabach, o nějž (a o dvě další oblasti) vedly do roku 1920 sérii krátkých válek. Poté, co celou oblast Jižního Kavkazu ovládli bolševici, přičlenili Náhorní Karabach v roce 1921 k Ázerbájdžánu coby autonomní oblast.

Až do konce 80. let byl v oblasti klid, byť například v letech 1945, 1965 a 1977 psali Arméni do Moskvy petice za připojení enklávy k sovětské Arménii. Za nový počátek sporu jsou považovány demonstrace karabašských Arménů v únoru 1988, i když případy násilí mezi oběma etniky se jak v Arménii, tak v Ázerbájdžánu objevovaly už v předchozím roce.

Po protestech ve Stěpanakertu, které začaly 13. února 1988 (někdy se uvádí i 11. únor), nepokoje a násilnosti v obou „mateřských“ republikách ještě víc eskalovaly. Následoval mimo jiné pogrom na Armény v ázerbájdžánském Sumgaitu, Ázerbájdžánci zase byli vyháněni z Arménie.

Situace postupně eskalovala v ozbrojený konflikt mezi karabašskými Armény podporovanými (čerstvě nezávislou) Arménií a (taktéž nově nezávislým) Ázerbájdžánem. Válku, která si vyžádala asi 30 tisíc mrtvých a statisíce uprchlíků, zastavilo v květnu 1994 příměří.