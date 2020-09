Nezávislé maďarské novináře podpořilo vydavatelství Zdeňka Bakaly, tisk ho přirovnal k Sorosovi

„Český Soros financuje nový zpravodajský portál“. Takový titulek vyšel v týdnu v maďarském listu Magyar Nemzet. Českým Sorosem má být Zdeněk Bakala, majitel českých Hospodářských novin, Respektu nebo Aktuálně.cz. A George Soros je zase americký filantrop a miliardář narozený v Maďarsku, který je častým zdrojem kritiky Viktora Orbána a objektem nejrůznějších konspirátorů.

„Linka antisorosovské kampaně tady v Maďarsku určitě zase vykvete, obzvlášť poté, co Evropská unie přichází s novým řešením migrace. Soros určitě zase vystoupí do popředí. Je to takové znovuotevírání džina z lahve. Soros není určitě Bakala, nicméně Maďaři, kterým se do ruky dostanou Magyar Nemzet, určitě porozumí tomu, když označíte člověka symbolem ďábla, kterým je tady Soros v posledních dvou třech letech vykreslován,“ vysvětluje hungarolog žijící v Maďarsku Robert Pejša, co takový titulek pro Maďary znamená.

Z peněz ze sbírky z Facebooku na vlastní web

Pověst nově vznikajícímu médiu by to podle něj zkazit nemělo. Telex zatím funguje jen na Facebooku, na rozjezd shání peníze pomocí crowdfundingové kampaně. Přes 5,5 milionu korun chce redakci poslat Bakalova Economia. Podpořit tak chce „nezávislou žurnalistiku v regionu“.

„Dar zatím není na našem účtu, v tuto chvíli se jedná pouze o prohlášení o záměru, podmínkou toho všeho je, aby naši finanční a právní experti společně s jejich experty přišli na to, jak vše provést transparentně a legálně,“ napsala Newsroomu šéfredaktorka Telexu Veronika Munková.

Podle Roberta Pejši je tato situace pro Maďary zcela nová. „Je to asi vůbec poprvé, kdy tady nějaké médium takhle vzniká. Je to historický okamžik a je z toho vidět, že Index měl vysokou sledovanost. To znamená, že není překvapivé, kolik lidí přispělo na jeho činnost, respektive kolik věří ve fungování Telexu,“ říká.

Historický moment je to i podle někdejšího ředitele Českého centra v Budapešti Evžena Gála: „Redakce Indexu byla rozpuštěna. Byla jim tedy dána možnost zůstat, ale bylo zjevné, že jejich záměr by měl být trochu změněn. A to se v Maďarsku za posledních deset let nestalo, že by všichni řekli, že takto nebudou pokračovat. A odešli.“