Zničenou Morii nahradí nový tábor, uvedl řecký premiér. Přesun uprchlíků z ostrova vyloučil

Zničený tábor Moria na řeckém ostrově Lesbos patří minulosti, nahradí jej nové zařízení pro migranty, na jehož provozu by se měla více podílet Evropská unie. Řekl to řecký premiér Kyriakos Mitsotakis, který o situaci na Lesbu jednal s šéfem Evropské rady Charlesem Michelem. Situace na ostrově je ale dál napjatá, mnoho místních žádá, aby vláda migranty převezla do pevninského Řecka. Ministři naopak trvají na tom, že migranti musejí na ostrově zůstat a varovali, že k jejich přesunu do nového tábora mohou použít sílu.