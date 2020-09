Do běloruských ulic vyšly tisíce žen. Bezpečnostní složky zasahovaly proti studentům

Cichanouská se setká s polským premiérem

„Potácíme se po ulicích, otíráme se jeden o druhého. Kde je v tom dodržování sociálního odstupu a tak dále? Děláme vše, abychom oddálili okamžik, kdy se s touto nemocí rozloučíme. To je nepřijatelné,“ řekl Lukašenko na zasedání vlády, které vysílala televize.

Do Varšavy v sobotu podle agentury Reuters také dorazila běloruská opoziční aktivistka Olga Kovalková, která tvrdí, že ji k odchodu z Běloruska donutily tamní úřady. Kovalková byla v Bělorusku 25. října odsouzena k deseti dnům vězení.

„Zástupci policie a běloruského ministerstva vnitra ke mně přišli a řekli, že pokud nebudu souhlasit s odchodem ze země, budu čelit dlouhému věznění,“ uvedla Kovalková na tiskové konferenci ve Varšavě. Dodala, že byla z vězení dopravena na hranici a následně vstoupila na polské území a zamířila do Varšavy.

Ve středu by měla Varšavu navštívit Cichanouská a setkat se s polským premiérem Mateuszem Morawieckim. Cichanouská, která se uchýlila do exilu v Litvě, v pátek vyzvala Radu bezpečnosti OSN, aby „zastavila do očí bijící porušování lidských práv a cynické nerespektování lidské důstojnosti přímo uprostřed Evropy“.

„Volby“

Protirežimní demonstrace v Bělorusku propukly po oznámení drtivého vítězství Lukašenka v prezidentských volbách konaných 9. srpna a trvají už čtyři týdny. Mnoho lidí je přesvědčeno, že výsledek byl zfalšován a že ve skutečnosti zvítězila opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská.

Lukašenko obvinění z volebního podvodu odmítá. Od začátku srpna vyšly do běloruských ulic statisíce lidí po celé zemi, aby protestovaly proti volebním výsledkům. Opozice požaduje, aby se Lukašenko vzdal prezidentského úřadu a propustil veškeré politické vězně, aby se konaly nové volby a aby bylo vyšetřeno policejní násilí z prvních dnů po 9. srpnu.

Většina evropských států společně s USA odsoudily běloruský volební proces a kritizují Lukašenka za tvrdý přístup policistů k protestujícím a opozici.