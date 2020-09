Demonstranti v Bulharsku odmítají premiéra Borisova, v Sofii se sešli k „velkému národnímu povstání“

„Nedostatek morálky vedení“

Prezident Rumen Radev v parlamentu vyzval Borisovovu středopravou vládu k odstoupení a apeloval na poslance, aby návrh nové ústavy odmítli. „Nebyla to absence nové ústavy, co lidi přivedlo do ulic, ale nedostatek morálky ve vedení, rozpadání státnosti a korupce,“ prohlásil.