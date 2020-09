Účelem mé cesty je postavit most mezi Českem a Tchaj-wanem, řekl Vystrčil premiérovi Su

Vystrčil poznamenal, že účelem cesty senátní delegace je, aby mezi Českem a Tchaj-wanem postavili most. Věří, že poté budou následovat mosty další.

Při představování členů delegace řekl, že by obě země mohly spolupracovat například v kybernetické bezpečnosti či v zahraniční politice. Byl by rád, pokud by se podařilo domluvit výměnu vysokoškolských studentů, uvítal by také, aby mohli mladí lidé při svém studiu pracovat. Užší spolupráci by rád viděl i v boji proti koronaviru nebo třeba při ochraně dat ve zdravotnictví, při řízení zdravotnictví či v zemědělství.

Vystrčil zároveň poděkoval za slova podpory, které se jemu i jeho delegaci dostává na Tchaj-wanu i z České republiky. Obě země podle něj mohou rovnocenně a výhodně třeba hospodářsky spolupracovat pouze ve chvíli, kdy bude na Tchaj-wanu svoboda a demokracie.