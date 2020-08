Před 80 lety zemřel revolucionář Lev Trockij. Sověti ho zavraždili v Mexiku

Lev Trockij se narodil 7. listopadu 1879 v obci Janovka na Ukrajině. V šestnácti se jako student matematiky zapojil do marxistické organizace, kam ho zavedla o šest let starší revolucionářka Alexandra Sokolovská. Později si ji vzal za ženu a společně byli posláni do vyhnanství na Sibiř, kde se jim narodily dvě dcery.

Roku 1902 Trockij uprchl do Evropy, kde se setkal právě s dalším odpůrcem tehdejšího carského Ruska – Vladimírem Iljičem Leninem. Tehdy také začal užívat pseudonym Trockij údajně podle jednoho dozorce ze sibiřského vyhnanství. Původním jménem byl Leib Bronštejn.

O tři roky později se Trockij do Ruska vrátil. V Petrohradě řídil neúspěšnou revoluci a byl znovu poslán na Sibiř. Opět se mu ale podařilo uprchnout do Evropy.

Druhý muž revoluce

V roce 1917 se stal po Leninovi druhým mužem říjnové revoluce, ale podle některých to byl právě on, kdo události naplánoval. Následně dělal lidového komisaře pro zahraniční věci a v letech 1918 až 1920 jako komisař pro záležitosti armády vybudoval a dohlížel na organizaci Rudé armády.

O zásadnějším podílu Trockého na revoluci, než jaký mu je přisuzován, se spekuluje, protože byl velmi zdatný organizátor. Někteří historikové tvrdí, že kdyby se k moci v Sovětském svazu místo Stalina dostal Trockij, zanechal by po sobě méně mrtvých.

„Revoluce musí dosáhnout svého cíle všemi prostředky včetně ozbrojeného povstání a teroru,“ hlásal ale Trockij, který prosazoval permanentní revoluci a její rozšíření spolu s marxistickými myšlenkami do okolních zemí.