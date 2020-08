Řecko zrušilo pro Čechy povinnost předkládat test na covid-19 při příletu

Češi i nadále budou muset vyplňovat nejméně 24 hodin před odletem do Řecka elektronický formulář Passenger Locator Form. Na základě toho dostanou QR kód, který po příletu do země předloží. Po příletu mohou být turisté také namátkově testováni, a pokud se prokáže nákaza koronavirem, budou na dobu 14 dní umístěni do izolace v karanténním hotelu společně se svými nejbližšími spolucestujícími.

Řecko nedávno kvůli růstu počtu nakažených koronavirem zavedlo povinné testy ne starší než 72 hodin pro občany Česka, Švédska, Belgie, Španělska a Nizozemska, opatření mělo platit od pondělí 17. srpna. V příštím týdnu má do země letět asi 4 800 Čechů, do poloviny září více než 30 tisíc.

Zpřísněné cestování do Španělska

Naopak do Španělska bude pro Čechy cestování obtížnější. Česko ho vyřadí (s výjimkou Kanárských ostrovů) od 24. srpna ze seznamu bezpečných zemí. Lidé tak při návratu ze země po tomto datu budou muset předložit negativní test na covid-19, nebo jít do karantény.

Turisté se budou muset bezprostředně po návratu telefonicky ohlásit na krajské hygienické stanici příslušné k místu jejich bydliště. Následně podstoupí test, který si sami zaplatí. O jeho výsledku musí hygieniky informovat do 72 hodin od vstupu na české území.

„Do té doby jsou tyto osoby povinné nosit ochranné prostředky dýchacích cest. Omezený je také jejich volný pohyb,“ uvedlo Ministerstvo zdravotnictví. Například veřejnou dopravu nebo taxislužbu mohou ale využít bez omezení.

Ze zemí Evropské unie zůstává mezi rizikovými státy také Rumunsko, kde při návratu platí stejné podmínky jako při cestě ze Španělska. U ostatních zemí pro turisty žádná omezení neplatí.