Izrael přehodnocuje byznys s Čínou. Přispívá k tomu i tlak z Washingtonu

Některé čínské investice v Izraeli jsou velmi viditelné. Patří mezi ně třeba několikametrový dálniční tunel pod Haifou a pohořím Karmel, který vybudovala čínská společnost a čínští stavební dělníci.

Čínská investice je i za novým sektorem v haifském přístavu, jehož budování právě začíná. „Čínská investiční skupina z Šanghaje získala licenci na 25 let na provoz přístavu a ještě předtím tam vybuduje moderní terminál pro velké kontejnerové lodě,“ doplnil blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek.

Jižně od Tel Avivu má zase vyrůst největší odsolovací zařízení na světě, a i v tomto případě byl původně ve hře čínský kapitál.

V Izraeli podle Borka neplatí, že by přihlášení se k obchodu s Čínou zároveň automaticky implikovalo protizápadní či protiamerické postoje. „Tady se to dlouho vnímalo tak, že obchod s Čínou je univerzálně – s malými výjimkami – na politické scéně přijímán. Obchod s Čínou nebyl brán, jako že by byl v rozporu se vztahy s USA a s prozápadní orientací Izraele.“