Pompeo bude v Evropě jednat o přesunu vojáků z Německa, v úterý přijede i do Prahy, píše Politico

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo vyrazí příští týden na cestu po zemích střední a východní Evropy, kde by měl jednat mimo jiné o ohlášených přesunech části amerických jednotek z Německa. S odvoláním na diplomatické zdroje to uvedl bruselský web Politico. Pompeo by mimo jiné měl zamířit i do Česka, kde plánuje setkání s premiérem Andrejem Babišem (ANO).