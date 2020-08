Oprava katedrály Notre-Dame nabrala zpoždění, Macron proto odmítl zásadní úpravy

Dělníci se na lanech spouštějí do změti pokrouceného lešení, jehož trubky se v obrovském žáru připekly k sobě. „Právě probíhá důležitá etapa odstraňování lešení z předchozích prací, které je silně poškozené požárem. Měla by trvat do konce léta,“ očekává hlavní architekt rekonstrukce katedrály Jean-Louis Georgelin. Teprve až zmizí veškeré poškozené lešení, bude moci odstartovat rekonstrukce.

Její přípravu zachycuje výstava fotografií na obvodu katedrály. Je z nich patrný rozsah škod i náročnost právě probíhajících prací. „Je zajímavé dozvědět se něco více o tom, co se stalo a co se právě teď děje v katedrále, která málem celá shořela,“ pochvaluje si výstavu turista z Dánska.