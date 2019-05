Architekti mají s katedrálou Notre-Dame velké plány. Proti zásadním změnám se ale staví veřejnost

Francouzský prezident Emmanuel Macron by si přál, aby byl chrám obnoven do pěti let. Proti rychlé rekonstrukci se ale staví památkáři i ekologové.

Nápadů, jak Notre-Dame opravit, mezitím přibývá. „Pro naši profesi je to obrovská příležitost ukázat, jak jsou architekti kreativní, je proto důležité, aby měli možnost se mezinárodní soutěže zúčastnit,“ podotkl architekt studia DPLG Paul Godart.

Třeba renomovaný britský architekt Norman Foster navrhuje volně přístupnou skleněnou střechu, kterou by do interiéru katedrály proudilo světlo. Podle dalších návrhů by nahoře mohla být zahrada. Objevují se také různé podoby shořelé věžičky, ale i konzervativnější postupy.