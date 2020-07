Ve Vídni startují nová americko-ruská jednání o odzbrojování. USA chtějí, aby se připojila i Čína

Schůzka byla domluvena už v červnu 2020 mezi americkým delegátem Marshallem Billingsleaem a místopředsedou ruského ministerstva zahraničí Sergejem Rjabkovem.

Vídeňská schůze se odehrává necelý rok před koncem americko-ruské dohody, označované jako nový START nebo START 3, kterou podepsali 8. dubna 2010 v Praze tehdejší prezidenti USA a Ruska Barack Obama a Dmitrij Medveděv. Ta by měla vypršet 4. února příštího roku.

Se vzájemným souhlasem může být prodloužena o pět let. USA chtějí, aby se ke smlouvě připojila také Čína a opakovaně ji k tomu vyzývají. Peking na počátku července ale uvedl, že by se k jednání připojil jen za předpokladu, že by Washington snížil svůj jaderný arzenál na úroveň Číny.

Prezidenti debatovali o dohodě už na začátku měsíce

Čínský jaderný arzenál je podle agentury Reuters přitom asi dvacetkrát menší než ten americký. Prezidenti Donald Trump a Vladimir Putin spolu hovořili o kontrole zbraní už 23. července. Tehdy Trump vyjádřil v telefonickém rozhovoru naději, že se podaří vyhnout závodům ve zbrojení. Hlavy států debatovaly i o Íránu či koronaviru.

„Prezident Trump zopakoval, že doufá, že se podaří vyhnout nákladným trojstranným závodům ve zbrojení mezi Čínou, Ruskem a Spojenými státy,“ uvedl tenkrát v prohlášení Bílý dům.