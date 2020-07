Žena, která se přidala k organizaci IS, má podle soudu právo vrátit se do Británie. Kvůli procesu o zbavení občanství

Po pádu IS skončila v zajateckém táboře v Sýrii, kde také zemřely tři její děti. „Odešla jsem sama od sebe. Věděla jsem, že to je riziko. Přiznávám teď, že to byla chyba,“ kála se poté vdova po teroristovi. Británie ji vloni zbavila občanství z bezpečnostních důvodů, protože ji zpravodajská agentura považovala za hrozbu. „Je to důležité, abychom jasně vzkázali, že budeme konat proti těm, co se podíleli na terorismu,“ uvedla v únoru roku 2019 tehdejší britská premiérka Theresa Mayová.

Britský odvolací soud ale nyní jednomyslně souhlasil s tím, že by Begumová proti rozhodnutí o zbavení občanství měla šanci se odvolat pouze v případě, pokud by jí bylo dovoleno vrátit se do Spojeného království.

„Spravedlnost musí na základě skutečností v tomto případě převážit nad obavami o národní bezpečnost,“ uvedl soudce Julian Flaux.

Britské ministerstvo vnitra uvedlo, že je rozhodnutí soudu „velkým zklamáním“ a chce se odvolat.

Flaux nicméně poznamenal, že pokud bude Begumová, které je nyní 20 let, považována za bezpečnostní hrozbu a pokud by existovaly dostatečné důkazy, mohla by být při svém návratu do Británie zatčena.

„Za Shamimu je podle nás odpovědná britská vláda. Měla by být vrácená, aby mohla předstoupit před spravedlnost,“ tvrdí například britská aktivistka z organizace Save the Children Kirsty McNeillová.