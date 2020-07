Lídři Srbska a Kosova obnovili jednání o normalizaci vztahů

Dialog mezi Bělehradem a Prištinou je zamrzlý od listopadu 2018. Obě země navazují kontakt dvacet let poté, co Bělehrad vyslal do Kosova, které tehdy bylo součástí zbytkové Jugoslávie, své vojáky, aby potlačili separatistické povstání kosovských Albánců. Kosovo v roce 2008 jednostranně vyhlásilo nezávislost na Srbsku, necelých deset let poté, co Bělehrad ztratil nad touto autonomní oblastí kontrolu v důsledku náletů NATO. Srbsko svou někdejší provincii dosud neuznalo jako samostatný stát.

Borrell v prohlášení k obnovení rozhovorů řekl, že dosažení dohody o normalizaci vztahů je „zásadní pro lepší budoucnost pro lid Kosova a Srbska“ a také pro perspektivu jejich začlenění do evropských struktur a pro bezpečnost a stabilitu v regionu.

„Tyto rozhovory budou vyžadovat politickou odvahu z obou stran. Budou vyžadovat odhodlání a zapojení v duchu kompromisu a pragmatismu,“ zdůraznil Borrell. „Není to jednoduchý proces, nikdy nebyl, ale je naléhavě nutné usilovat o mír a prosperitu v zájmu společné budoucnosti,“ řekl šéf unijní diplomacie.

V pátek Vučić a Hoti potvrdili trvání na svých pozicích. Vučić řekl, že by bylo nesmyslné, kdyby se jednání soustředila na otázku uznání Kosova. Hoti naopak zdůraznil, že „vzájemné uznání“ obou zemí je jedinou cestou, jak vztahy normalizovat.

Jednání začala v březnu 2011

Jednání, bez nichž podle EU tyto země nemohou aspirovat na členství v bloku, započala v březnu roku 2011 a vzešlo z nich na 30 smluv, které však většinou nebyly dodržovány.

Francouzský prezident Emmanuel Macron a německá kancléřka Angela Merkelová v pátek oznámili, že Vučić a Hoti „souhlasili s obnovením dialogu“ a „prohloubením spolupráce“ v různých oblastech v zájmu obnovení důvěry.