Ruská novinářka dostala půlmilionovou pokutu, podle soudu podporovala terorismus

Úřady Prokopjevovou stíhaly za její komentář k předloňskému sebevražednému atentátu na služebnu ruské tajné služby FSB v Archangelsku, při kterém zahynul sedmnáctiletý pachatel a tři důstojníci tajné služby utrpěli zranění.

Schvalování terorismu se podle obžaloby Prokopjevová dopustila tvrzením, že si Rusko teroristy „vychovalo samo“. Mladík před útokem na sociálních sítích obvinil FSB z falšování vyšetřování soudních případů.

Prokurátor požadoval potrestat Prokopjevovou šesti lety vězení a čtyřletým zákazem profese. Ona sama proces označila za pokus o „atentát na svobodu slova v Rusku“.

Novinářka přišla k soudu v tričku s nápisem We Will Not Shut Up (Nebudeme držet hubu) a řekla, že „se nebojí kritizovat stát“ a „říkat, že zástupci bezpečnostních složek se někdy pletou“.

Prokopjevovou podpořilo více než 30 nezávislých ruských novinářů, proti trestnímu stíhání se ozvala také Evropské komise. Podle organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch šlo o porušení práva na svobodu projevu nejen Prokopjevové, píše na svých internetových stránkách Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda.