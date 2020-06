V4 jedná v Lednici o evropském fondu obnovy, Česko a Maďarsko k němu mají výhrady

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie budou o fondu obnovy a příštím rozpočtu EU jednat prostřednictvím videosummitu 19. června. Fond by měl mezi země EU rozdělit 750 miliard eur, na Česko by mělo připadnout zhruba 20 miliard eur (asi 550 miliard korun).

Největšími příjemci pomoci by měly být epidemií nejvíc zasažené země Itálie a Španělsko. Třetí v pořadí by mělo být Polsko, které by mělo dostat 64 miliard eur. Maďarsku by mělo připadnout patnáct miliard a Slovensku osm miliard eur.

Nespokojenost v Praze a Budapešti

Česko a Maďarsko mají proti návrhu fondu výhrady, Slovensko a Polsko ho naopak podporují. Slovenský premiér Igor Matovič minulý týden při návštěvě Prahy řekl, že cílem bude najít na čtvrtečním summitu V4 společné stanovisko středoevropských zemí.

Český premiér Andrej Babiš nesouhlasí s klíčem, podle kterého se mají peníze rozdělovat. „Vadí mu, že jedním z kritérií by měla být míra nezaměstnanosti v jednotlivých členských zemích Unie, která ale podle něj s dopady nemoci covid-19 nesouvisí,“ doplnil zpravodaj ČT Petr Obrovský.

„On to vnímá tak, že země, kterým se podařilo udržet nízkou nezaměstnanost, by byly penalizovány, zatímco ty, ve kterých byla špatná situace už před pandemií, by byly tímto způsobem zvýhodněny. Premiér Babiš naznačil, že lepším kritériem by podle něj byl dopad pandemie na HDP jednotlivých zemí,“ vysvětlil zpravodaj ČT.