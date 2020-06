„Mírový diktát“ letos zastínila pandemie. Trianon však i po sto letech jitří představivost Maďarů

Opozice dohání svůj dosavadní nezájem

Trianon naopak doposud nebyl tématem pro levicovou a liberální opozici. „Levicové vlády se tématům dotýkajícím se početné maďarské menšiny v okolních zemích spíše vyhýbaly a spíše sázely na výhody (evropského) integračního procesu a z něho plynoucí otevřenost a plnou propustnost hranic,“ podotýká historik Tóth.

Jasně to bylo vidět třeba v roce 2004, kdy levicově-liberální vláda vyzývala voliče, aby v tehdejším referendu o udílení občanství Maďarům žijícím v zahraničí hlasovali proti. Naopak v té době opoziční Fidesz vedl silnou kampaň za „ano“ a téměř dvě třetiny voličů se nakonec k této možnosti skutečně přiklonily.

Kvůli nízké účasti nebyl výsledek referenda platný, levicové strany však výrazně poškodil. „Od té doby nebyly podle analytiků schopné zbavit se image – pravidelně podporované Fideszem – že obelhaly národ a obrátily se zády k etnickým Maďarům v zahraničí,“ komentuje to Edit Inotaiová z nevládního think-thanku Centrum pro euroatlantickou integraci a demokracii (CEID).

Egry nezájem opozice o témata spojená s historií a politikou paměti částečně vysvětluje tím, že někteří liberálové chápou historii v postmoderním duchu, tedy jako pouhou konstrukci toho, kdo o ní zrovna vypráví.

„Proto například tvrdili, že není třeba zřizovat řád věnovaný památce Imreho Nagye (reformní komunista a vůdce povstání z roku 1956 - pozn. red.). Věřili, že není nutné si připomínat lidi, protože historie je jen lidskou konstrukcí. Fidesz z tohoto vakua profitoval,“ domnívá se historik.

„Levice věřila, že EU vyřeší všechny problémy země, že urovná historické křivdy a překoná národní státy. Teď to (levice) dohání a usilovně se snaží najít formu nevýlučného, moderního patriotismu,“ dodává Inotaiová.

Opatrný Fidesz

I současná vláda Fideszu si však letošní výročí připomíná méně okázale, než by se možná čekalo. „Ač by se to na první pohled nezdálo, současná maďarská vláda s tímto tématem zachází velice, ale skutečně velice opatrně,“ podotýká Tóth s tím, že připomínkové akce nejsou koordinované vládou a mají spíše skromnější charakter.

„Maďarská vláda se aktuálně snaží dokonce i přímo vyhýbat slovu ‚Trianon'. Rok 2020 byl vyhlášen pouze ‚Rokem národní soudržnosti', a to i navzdory poptávce politické strany Jobbik, která v zákonodárném sboru několikrát prosazovala vyhlášení roku 2020 za ‚Výroční rok Trianonu',“ dodává hungarolog.

Je pravda, že i Orbánova rétorika z poslední doby je ohledně vztahů se sousedními zeměmi umírněná. Loni v prosinci mluvil premiér v rumunském Temešváru o potřebě spolupráce a „budování nové střední Evropy“, což zopakoval také letos v odpovědi na otázku k případné autonomii pro maďarskou menšinu v rumunském Sedmihradsku.

I odkazy na maďarskou národní soudržnost ale mohou v souvislosti s trianonskou symbolikou vzbuzovat nelibost. Právě Rumunsko, které má největší maďarskou menšinu, označilo už loni vyhlášení ‚Roku národní soudržnosti' za neopostatněné a letos prohlásilo 4. červen národním svátkem.

Sikulové v Rumunsku

V Rumunsku žije zhruba 1,2 milionu Maďarů, což představuje 6,6 procenta tamních obyvatel. Asi 570 tisíc rumunských Maďarů žije v Sikulsku na jihovýchodě Sedmihradska. V této oblasti tvoří Sikulové, jak se rumunští Maďaři označují, 71 procent obyvatel.

Sikulové dlouhodobě usilují o autonomii, a přestože tvrdí, že jim jde výlučně o autonomii v rámci Rumunska, mnoho Rumunů tyto snahy vnímá jako ohrožení státní celistvosti. Rumunsko navíc vede kampaň proti sikulským symbolům, píše web listu Neue Zürcher Zeitung. Sikulsko například nesmí být na rozdíl od jiných historických regionů propagováno jako turistická oblast.

Když regionální rumunský soud v roce 2013 rozhodl, že sikulská vlajka nesmí viset na veřejných budovách, objevila se vzápětí v Budapešti na budově parlamentu vedle vlajky maďarské. Tradicí se už také stal každoroční projev premiéra Orbána na letním transylvánském festivalu Tusványos, který je také platformou pro výměnu politických názorů.

A právě do Transylvánie směřuje podle investigativního projektu webu Balkan Insight největší část peněz, které maďarská vláda investuje do maďarských menšin v zahraničí. Týká se to i investic do médií, což podle kritiků – i z řad některých Sikulů – vede k posilování nacionalismu v oblasti.