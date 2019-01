Postavil se Rusům, skončil na popravišti. Orbánova propaganda povstání velebí, Nagyem však pohrdá

Nagy velvyslanectví opustil až poté, co se mu členové maďarského i sovětského vedení a Kádár osobně zaručili za jeho bezpečnost. Navzdory slibu ho pak ale jednotky KGB internovaly ve stranickém sanatoriu v rumunském Snagově a vedení Maďarské socialistické dělnické strany (MSDS) po konzultacích s Moskvou rozhodlo o potrestání účastníků povstání.

Ostatky popravených byly nejdřív uloženy do společného hrobu, který byl zabetonován. V roce 1961 byly tajně exhumovány a pochovány do neoznačeného společného hrobu na ústředním budapešťském hřbitově.

Podle Egryho se kvůli snaze o napojení příběhu maďarských dějin na rok 1944 a současně o potlačení komunistického období snaží vláda redukovat události z roku 1956 na pouhý „doklad maďarského národního heroismu,“ aniž by připustila, že tehdy zaznívaly také určité sociálněpolitické požadavky, jež měly podporu reformních komunistů.

Egry dodává, že bod, na který chce vláda navázat „se nachází někde v období před koncem druhé světové války,“ což by odpovídalo výše zmíněné citaci z ústavy, která odkazuje na konec Horthyho kolaborantského režimu jako na ztrátu suverenity Maďarska.

Orbán srovnává Sovětský svaz s Evropskou unií

Odkaz povstání z roku 1956, ale nikoli odkaz Nagye, proto využívá Orbán jak pro podporu svých vlastních politických cílů, tak i ke kritice politické opozice, kterou až do roku 2010 reprezentovali především právě socialisté, vzešlí z reformované komunistické strany.

V projevu k výročí povstání v roce 2013 obvinil Orbán postkomunistické vlády z rozkradení státního bohatství za pomoci zahraničních sil a volební vítězství své strany z roku 2010 označil za okamžik, který tomu učinil přítrž. Přirovnal přitom postkomunistické vlády ke kolaborantům z roku 1956.

„V roce 1989 jsme nevěděli, že lidé minulosti organizovali a připravovali převzetí (moci) stejně jako v roce 1956, kdy v okamžiku, kdy se zdálo, že revoluce uspěla a my bychom byli svobodní, už organizovali povolání Sovětů a invazi,“ komentoval Orbán rok 1989 a následující období.

Řekl také, že je třeba „sešikovat naše jednotky tak, jak jsme to udělali v roce 2010. Připravte se, abychom mohli dokončit to, co jsme začali v roce 1956. Potřebujeme všechny,“ řekl Orbán v roce 2013.

Při dalším výročí o tři roky později se snažil narýsovat paralely mezi maďarským odporem vůči sovětské okupaci a svým vlastním bojem s Evropskou unií.