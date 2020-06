„Historie se nesmí stát balvanem.“ Šéfové diplomacie Slovenska a Maďarska ocenili spolupráci

Elektrické sítě obou zemí mají být propojeny do konce letošního roku a do roku 2024 mají výrazně stoupnout kapacity takzvaných interkonektorů mezi plynovody obou států, dodal Szijjártó.

Slovensko je třetí největší obchodní partner Maďarska, obrat vzájemného obchodu překračuje 10,5 miliardy eur (asi 279 miliard korun). Je také třetí nejdůležitější destinací pro investice maďarských podniků, připomněl Szijjártó a vypočítal, že ještě do konce léta má být dokončen nový most přes Dunaj mezi městy Komárom a Komárno a do roku 2022 má být otevřeno šest nových hraničních přechodů, včetně tří mostů přes řeku Ipeľ.

Korčok podle serveru HNonline zdůraznil, že historie se nesmí stát balvanem, který by bránil Slovákům a Maďarům hledět do budoucnosti. „Vidíme tento historický milník odlišně, ale co nás nemusí sjednocovat, nás nesmí rozdělovat,“ řekl k nadcházejícímu stému výročí podepsání trianonské mírové smlouvy.

To, co pro jedny představuje porážku a trauma, pro druhé znamená podle něj vítězství a začátek svobody. „Ale to se nesmí stát balvanem na krku, který by nám bránil hledět do budoucnosti a dělat to, co od nás v současnosti občané očekávají,“ zdůraznil.

Maďarsko vnímá mírovou smlouvu z Trianonu jako historickou křivdu, která připravila někdejší Uhersko o valnou část území a obyvatelstva a kvůli které se miliony Maďarů náhle ocitly v cizích státech, vzniklých po rozpadu Rakousko-Uherska.

Szijjártó: Budapešť očekává návštěvu premiéra Matoviče

Za silný signál označil maďarský ministr iniciativu premiéra Matoviče, který pozval představitele maďarské menšiny na Slovensku k setkání v předvečer výročí, připadajícího na čtvrtého června. Podobnou empatii očekává Slovensko podle Korčoka i od Maďarska. „Přeji si, aby tóny, které zaznějí v Budapešti 4. června, byly něčím, co opravdu otvírá spolupráci do budoucna,“ dodal.

Szijjártó potvrdil, že v Budapešti očekávají návštěvu slovenského premiéra Matoviče, nejraději hned po „povinné“ návštěvě Česka. „Budu tlumočit pozvání předsedovi vlády. Zítra (ve středu) odjíždíme do Prahy a věřím, že v dohledné době se uskuteční i návštěva slovenského premiéra v Budapešti,“ dodal Korčok.