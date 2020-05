Zavřeno poprvé od války. Muzeum Grévin sčítá škody, návštěvníci stále v nedohlednu

Lidé se do muzeí nepohrnou

Podobně na tom jsou ale i další oblíbená turistická místa. Otevřeny jsou pouze menší muzea a zahrady, které leží v zelené zóně. Ta velká, jako Musée d'Orsay či Louvre, která vláda zařadila do nejrizikovější, červené zóny, s otevřením v dohledné době nepočítají. Turisté se navíc do interiérů příliš nepohrnou.

„Po uvolnění karantény budou chtít lidé jezdit spíše do přírody, k moři či do hor, než chodit do muzeí,“ tuší Delhommeau. Tento trend dopadne tvrdě právě na Paříž, kde může být riziko nákazy vyšší. O otevření hranic a budoucnosti turistické sezony bude francouzská vláda jednat začátkem června.