Brazílie hlásí rekordní počet úmrtí pacientů s covidem-19, v USA čísla klesají

Spojené státy pandemie covidu-19 zasáhla co do počtu nakažených i obětí nejtvrději na světě. Země s více než 328 miliony obyvatel eviduje více než 1000 úmrtí každý den už od 1. března, uvádí agentura AFP. Dosud nejvyšší zaznamenaný počet obětí byl v polovině minulého měsíce, kdy zemřelo přes 3100 pacientů.

Sousední Argentina v pátek večer tamního času prodloužila karanténní opatření v hlavním městě Buenos Aires až do 24. května, ve zbytku země však část opatření uvolnila. Oznámil to tamní prezident Alberto Fernández, který zároveň své spoluobčany pochválil za dodržování přísných opatření.

Nejhůře zasaženou oblastí v Brazílii je jihovýchodní stát Sao Paulo, který eviduje okolo třetiny všech nakažených v zemi. Tamní guvernér v pátek večer místního času oznámil prodloužení karanténních opatření do konce května.

V Latinské Americe je Brazílie co do počtu obětí i nakažených nejhůře zasaženou zemí, celosvětově je na základě infikovaných na osmém místě, vyplývá ze statistiky specializovaného serveru Worldometers. Potvrzených případů nákazy je v bezmála 210milionové zemi celkem 145 328, z čehož 9897 lidí zemřelo, informovala s odvoláním na brazilské ministerstvo zdravotnictví agentura Reuters. Bilance infikovaných za uplynulých 24 hodin čítala 10 222 lidí.

Výjimku z opatření dostanou cestující z Irska, ostrovů v Lamanšském průlivu, ostrovu Man ležícím v Irském moři a řidiči kamionů, kteří do země přivážejí nezbytné zboží.

Po příjezdu do země si úřady vyžádají adresu, na které mohou následně cestovatele během karantény kontrolovat. Za porušení izolace bude provinilcům hrozit pokuta až 1000 liber (31 tisíc korun), v krajních případech i deportace.

Britský premiér Boris Johnson v neděli oznámí povinnou dvoutýdenní karanténu pro každého, kdo přicestuje do Británie . S odvoláním na vládní zdroje o tom informoval list The Times. Nařízení, o kterém na konci dubna spekulovala další britská média, se bude týkat jak cizinců, tak Britů.

Krok Johnsonova kabinetu má snížit „přenos viru v další fázi boje (proti koronaviru)“, píše list, podle kterého nařízení vstoupí v platnost na začátku června. Britská vláda již dříve čelila kritice, že na rozdíl od ostatních států od cestujících do země nevyžaduje karanténu a při příjezdu nekontroluje jejich zdravotní stav. V dubnu přitom každý den do Británie přicestovalo okolo patnácti tisíc lidí, píše The Times.

Johnson má v neděli večer rovněž oznámit strategii uvolňování restrikcí, lidé budou mít od příštího týdne povoleno více procházek za den či opalování se v parku, uvádí list. Nejvýraznější restrikce ale pravděpodobně zůstanou v platnosti až do konce měsíce.

Británie je co do počtu obětí pandemie koronaviru nejvíce postiženou zemí v Evropě a druhou na světě po Spojených státech. Podle páteční bilance v zemi v souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo celkem 31 241 lidí.