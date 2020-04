Řecko přesouvá žadatele o ochranu z přeplněných táborů do prázdných hotelů

V Řecku se začínají přesouvat první žadatelé o azyl z táborů na ostrovech do ubytovacích zařízení na pevnině. Celkem se to týká více než 2300 lidí. V první vlně se přesunou staří a nemocní, zbytek z tohoto počtu by měl následovat do dvou týdnů. Cílem je snížit riziko nakažení koronavirem, které je v přeplněných táborech vysoké.