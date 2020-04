Čínská ekonomika hlásí rekordní propad, Wu-chan má dalších tisíc obětí koronaviru

Čínská ekonomika se od ledna do března propadla o 6,8 procenta oproti prvnímu čtvrtletí loňského roku. Agentura AFP označila toto zmenšení druhé největší ekonomiky světa za historicky nevídané, a to alespoň od roku 1976. Celková bilance obětí koronaviru v Číně vzrostla o 1290 mrtvých poté, co vedení města Wu-chan zrevidovalo dosavadní údaje. Nemoci COVID-19 tak jen ve Wu-chanu podlehlo 3869 lidí. Místní úřady rovněž zvýšily počet potvrzených případů infekce o dalších 325 na 50 333.