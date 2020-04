Dánsko znovu otevřelo některé školy. Další státy zatím tápou

Na Slovensku zatím nemají jasno v tom, kdy se děti do škol vrátí. Ministr Branislav Gröhling mluvil o červnu, podle premiéra Igora Matoviče to bude až v září. Do té doby platí, že na základních školách se teď nerozdávájí žádné známky, jen slovní hodnocení. Na základních a středních školách letos nesmí nikdo propadnout.

O to, kdy se otevřou brány německých škol, se přou politici a vědci. Řada expertů tamní akademie věd doporučila co nejrychlejší zahájení vyučování, alespoň v základních předmětech a pro mladší žáky. Část spolkových zemí je ale zásadně proti a otevřít školy chce nejdříve 4. května.

Ve Francii by se měly děti vracet do škol od 11. května. Řekl to prezident Emmanuel Macron, skutečnost ale může být jiná. Řada rodičů to totiž považuje za předčasné a bouří se i učitelé, kteří se obávají velkého rizika nákazy od svých žáků. I proto, že ne všichni budou vybaveni rouškami a nebude také jednoduché dodržovat doporučenou bezpečnou vzdálenost.

Ve Velké Británii jsou školy zavřené od 23. března. Chodí do nich jen děti klíčových pracovníků v boji s koronavirem, tedy asi dvě procenta všech žáků. Po nemoci se zatím do premiérského křesla nevrátil ani Boris Johnson. V ostrovních médiích se tak jen spekuluje, že by se školy mohly znovuotevřít v polovině května, v červnu, nebo dokonce až v září.

Učebny uzavřené do konce školního roku budou letos v jednadvaceti z padesátky amerických států. Ostatní to zvažují. Učitelé – i v době on-line výuky – hlásí záškoláctví. Například v Los Angeles se přes vzdělávací aplikace vůbec nepřihlásila třetina žáků středních škol. Distanční vzdělávání navíc nefunguje pro studenty z chudých komunit. Doma často nemají ani počítač, ani internet.