Trump zvažuje uvalení cla na dovoz ropy, bojí se dopadů její nízké ceny na průmysl USA

Americký prezident Donald Trump uvedl, že pokud by to bylo nutné pro ochranu domácího ropného průmyslu, uvalil by na dovoz ropy do USA cla. Obává se totiž, že ceny ropy, které jsou nyní nejnižší za podledních 18 let, tvrdě dopadnou na americký průmysl. Řekl to v sobotu na tiskové konferenci týkající se koronaviru. Tam také uvedl, že Spojené státy teď čeká nejtěžší týden, během nějž zemře mnoho lidí.