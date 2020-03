Slovensko testuje na koronavirus jen na třetinu své kapacity. Chybějí odběrová místa

Podle údajů ze středy provedlo pětimilionové Slovensko dosud jen 4525 testů na koronavirus. Zhruba dvojnásobně velké Česko mělo ke čtvrtečnímu ránu 26 698 testů a téměř devítimilionové Rakousko ke stejnému datu dokonce 35 995 provedených testů.

Nový premiér Igor Matovič (OĽaNO) ve středu přiznal, že země stále testuje jen asi tři sta vzorků denně, přestože tamní hygienici uvádějí, že denní kapacita státních laboratoří je téměř tisíc vyšetření, napsal web deníku Sme.

Státu se však zatím nepodařilo zprovoznit dost odběrových míst, a laboratoře tak dostávají méně vzorků, než by byly schopné otestovat. Předchozí vláda Petera Pellegriniho (SMER-SD) navíc odmítla zapojit do testování soukromé firmy.

Odběrná místa přibudou, laboratoře navýší kapacity

Nová vláda se chce podle Matoviče dostat až na tři tisíce provedených testů denně, tedy na desetinásobek současného stavu, napsal web Sme.

Pomoci by s tím měly kromě soukromých laboratoří, se kterými tato vláda na rozdíl od předchozího kabinetu počítá, také dosud nevyužité akademické laboratoře. Kdy tato zařízení začnou testovat, ale zatím není jasné.

Stejně tak dosud není známý termín, kdy začnou fungovat další odběrová místa. Vláda je chce zřídit před některými nemocnicemi, konkrétní lokality však ještě nezveřejnila.

Jisté se zdá zatím to, že na těchto stanovištích by měly být prováděny mobilní odběry, to znamená, že by zdravotník odebral člověku vzorek z okénka auta. Denní kapacita jednoho takového stanoviště by měla být sedmdesát vzorků, píše Sme.

Státní i soukromé laboratoře jsou připravené své testovací kapacity v případě potřeby navýšit, některé až několikanásobně. Vláda plánuje také spolupracovat s českou lékařkou Soňou Pekovou, která podle médií vyvinula vlastní test na koronavirus.