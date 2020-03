Je to hanba končící vlády, že místo zabezpečení Slovenska před epidemií dělala kampaň, říká Matovič

přehrát video Igor Matovič hostem Událostí, komentářů

Jak se vám přebírá vláda v situaci, která je zcela bezprecedentní a nikdo ji nemohl očekávat?

Ani se neptejte. Myslím, že nikdo normální by to nechtěl zažít. Ani my, když jsme šli do předvolební kampaně, jsme neočekávali, že něco takového přijde. Čekali jsme, že budeme přebírat stát, kde lidé nedůvěřují soudům, myslí si, že zákony neplatí pro všechny stejně. Nakonec nejdeme bojovat jen proti korupci, za větší důvěru ve stát, ale jdeme bojovat proti koronaviru. To není situace, kterou bychom si přáli. Byl jste přizván končícím premiérem Peterem Pellegrinim k některým jednáním o koronavirové krizi. Je něco, co byste v této situaci končící vládě vytkl? A co byste chtěl dělat od soboty jinak?

Nemyslím si, že by naše vláda udělala chybné kroky. Dá se jí ale vytknout to, že je udělala příliš pozdě. Například začátkem února vláda dovolila, aby ze Slovenska odletělo více než milion roušek do Číny, ale vůbec nezajistila roušky pro Slovenskou republiku. A dnes se vítězoslavně tváří, že zajistila milion roušek. Akorát se vrátilo to, co před šesti týdny odešlo. Zdravotníci, kteří jsou v přímém kontaktu s pacienty, nemají základní ochranné prostředky. A to je hanba slovenské vlády – že v únoru raději dělala kampaň, místo aby zabezpečila Slovensko před krizí.

Podle průzkumu European National Panels, který se zabývá rozdíly mezi postoji a názory na aktuální koronavirovou situaci, Slováci oproti Čechům více panikaří, jsou pesimističtější, ale zároveň více důvěřují státnímu aparátu. Odpovídají tyto výsledky vašemu vnímání toho, jak to vnímají Slováci?

Ten průzkum jsem neviděl a nemůžu úplně přesně porovnat, jakou politiku zvolila česká vláda v porovnání s tou slovenskou. Co mně chybí – a co bychom chtěli od soboty dělat úplně jinak – je hrát s lidmi absolutně otevřenou a férovou hru. Tedy nic nezamlčovat, tvrdit, že nemocnice jsou zabezpečené ochrannými prostředky a zároveň vědět, že to není pravda. Chceme hrát s otevřenými kartami, aby nám lidé viděli na prsty. Myslím, že pak bude i výrazně vyšší důvěra lidí ve stát a lidé se budou cítit, že jsou součástí státu. To tu 30 let chybělo a myslím, že v těchto krizových situacích je to velmi důležité. Složitá situace je na hranicích, a to i česko-slovenských. Jak se bude podle vás vyvíjet? Respektive co uděláte pro to, aby se tam kolony netvořily?

Peter Pellegrini přislíbil, že těch informací budeme mít víc. Bohužel je nemáme. Stále jsme od informací odstřižení. Očekával jsem, že v tomto krizovém období bude výměna vlád souběžná. Neděje se to a mrzí mě to. Informace budeme mít až od soboty a během jednoho až třech dní se budeme snažit zorientovat. Budeme se snažit přijít s úpravou současných podmínek, i přeshraniční dopravy. Abychom si nedělali naschvály, vzhledem k tomu, že situace v našich zemích je podobná.