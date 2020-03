Dětským vojákům z jihosúdánské občanské války pomáhá EU začít nový život

Pro mír je teď klíčové zapojení bývalých povstalců do řad jejich nedávných nepřátel z vládní armády. A obě strany se narychlo zbavují svých dětských vojáků.

Anna a Christian

Jednou z nich je Anna. Povstalci ji odvlekli, když byla na cestě do školy. Bylo jí třináct. Dnes má dítě s neznámým otcem. „Bili jsme lidi, mučili je a kradli jejich majetek. Když nám nařídili někoho zabít, museli jsme to udělat. Kdo odmítl, toho mučili nebo zabili. Pro děvčata to bylo moc těžké, protože nás používali jako manželky,“ popisuje svou zkušenost.

Na rozdíl od mnoha jiných měla štěstí aspoň teď. Dostala se do rehabilitačního centra humanitární agentury Evropské unie. „Jsou tu dva miliony dětí, které úplně přišly o školu. Snažíme se zabránit vzniku ztracené generace. Musíme jim poskytnout aspoň základní vzdělání,“ vysvětluje představitel unijní agentury Mathias Eick.