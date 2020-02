Sanders v Nevadě vyhrál primárky, Biden „vstal z mrtvých“. Do hry brzy vstoupí i Bloomberg

Pro Sanderse, který v dosavadních dvou kláních sotva držel krok s Buttigiegem – v New Hampshiru získal Sanders o trochu více hlasů, ale oběma připadl shodný počet delegátů, v Iowě po zmatcích při sčítání Buttigieg vyhrál, což však Sanders zpochybňuje – by to znamenalo osamostatnění v čele procesu výběru kandidáta Demokratické strany pro podzimní prezidentské volby.

„Dříve než nominujeme senátora do souboje, v němž vyzve současného prezidenta, bychom se měli střízlivě podívat na to, co je v sázce z pohledu naší strany, našich hodnot a lidí, kteří mají tolik co ztratit. Senátor Sanders věří v nezvratnou ideologickou revoluci, která nechá stranou většinu demokratů, nemluvě o většině všech Američanů,“ formuloval svou kritiku v rámci gratulace k vítězství Sandersův volební soupeř Buttigieg.

Za úspěch považuje výsledek z Nevady i Biden. Ten byl před začátkem primárek považován za favorita, ale v Iowě i New Hampshiru skončil s chabými zisky na čtvrtém a pátém místě se ziskem pouhých šesti delegátů oproti více než dvěma desítkám Sandersových a Buttigiegových.

„Tisk je připraven lidi rychle prohlásit za mrtvé, ale my jsme naživu, vracíme se a vyhrajeme,“ řekl Biden po nevadském klání.