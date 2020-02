Barikády a střety kvůli koronaviru. Lidé se bojí vytvoření „ukrajinského Wu-chanu“

Ve čtvrtek do Charkova na východě Ukrajiny přiletělo z Wu-chanu celkem 72 lidí: 45 Ukrajinců a 27 cizinců. Čtyři lidi s příznaky infekce nepustili do letadla. Úřady se rozhodly zbytek lidí umístit do karantény v ukrajinském městečku Novi Sanžary.

Někteří obyvatelé se ale vzbouřili. „Naše sanatorium není přizpůsobené k izolaci. Nechceme se stát vyloučenou oblastí. Budeme tady žít a nechceme, aby tu vznikl nový Wu-chan,“ prohlásil jeden z obyvatel města Serhij Hordyenko.

„Nakonec (demonstranti) vytvořili nepovolené barikády. Zapálili ohně, aby zabránili policistům a autobusům v přístupu do sanatoria. V důsledku to přerostlo v otevřenou agresi. Začali házet kameny a vše, co jim padlo do rukou. Policie přijala všechna opatření, aby ukončila masové nepokoje,“ prohlásil policejní prezident Ihor Klymenko.

Policisté si nakonec přístup do sanatoria vynutili. Při potyčkách s demonstranty bylo podle policie zraněno devět strážců zákona.